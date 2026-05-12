Минск решил выделить гуманитарную помощь Ирану, Кубе и Мозамбику 2 12.05.2026, 17:54

На продовольствие, лекарства и имущество направят 2,2 миллиона рублей.

Совет министров Беларуси подписал постановление, в соответствии с которым Беларусь окажет гуманитарную помощь трем странам – Ирану, Кубе и Мозамбику.

Помощь оценена в 2,2 млн рублей и представляет собой продовольственные товары, медицинскую продукцию и «имущество для обеспечения жизнедеятельности населения».

В частности, Кубе предназначены 30 тонн молока сухого цельного и 3,7 тонны медицинских препаратов, Мозамбику - 10 тонн консервов мясных, 8,3 тонны смеси сухой молочной для питания детей, 10 тонн молока сухого обезжиренного, 10 тонн муки пшеничной и 5 тонн медицинских препаратов.

В Иран, находящийся в состоянии войны США и Израилем, отправятся имущество для обеспечения жизнедеятельности (6 палаток каркасных, 103 кровати складные, 300 одеял и 2900 полотенец махровых), а также 6,75 тонны медицинской продукции.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com