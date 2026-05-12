Радослав Сикорский: Путин проиграл битву за Черное море 12.05.2026, 17:34

Украина стабилизировала фронты.

Стабилизация фронта Украиной и победа продемократических сил в Венгрии, помимо прочего, заставляют российского диктатора Владимира Путина серьезно задуматься о том, как долго он еще сможет вести войну против Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на дискуссии в рамках конференции PISM Strategic Ark совместно с министром иностранных дел Украины, пишет «Европейская правда».

Политик отметил, что партнерам Украины сразу стоит настроиться на то, что война может длиться долго.

«Важно, чтобы противник знал, что Украина готова бороться дальше, а мы готовы продолжать поддерживать ее. Думаю, то, что Украина стабилизировала фронты, а Европа выходит из паралича благодаря блестящей победе продемократических сил в Венгрии, теперь заставляет Путина менять расчеты – сможет ли он вести эту войну еще два года. И это действительно вопрос, сможет ли он», – отметил он.

По словам Сикорского, если бы Путин еще мог прибегнуть к серьезной эскалации, он бы это сделал, но вариантов особо не осталось.

«Но он сейчас теряет больше солдат, чем можно набрать. Он проиграл битву за Черное море. Его воздушные силы не имеют преимущества в украинском небе, а экономике начинает становиться действительно плохо. … Он должен признать, что его первоначальные цели войны невозможно достичь – и вот тогда он будет готов к реальным переговорам», – отметил глава МИД Польши.

