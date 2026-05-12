12 мая 2026, вторник, 18:21
«Украина на подъеме»: Стрелков признал перелом в войне

Игорь Стрелков

Положение России быстро ухудшается.

Военный преступник, Z-патриот Игорь Стрелков заявил, что Украина постепенно возвращает себе превосходство в войне против РФ. Такое заявление было опубликовано на его канале Telegram, передает Dialog.UA.

Стрелков написал, что на данном этапе Украина «находится на подъеме» и нашла эффективные методы борьбы с РФ. «Противник завершил подготовку к своей стратегической программе вынесения нашей экономики за скобки путем массированных ударов дронами и ракетами. Противник имеет преимущество в воздухе на данный момент и оказывает активнейшее сопротивление на суше», — написал Z-патриот.

Отметил он также то, что Украина планомерно выносит российскую систему противовоздушной обороны и военные объекты в оккупированном Крыму. «А мы не можем предотвратить этот поток дронов, катеров и всего прочего… Мы оказались не готовы», — написал Стрелков.

