Марк Рютте: Странам НАТО нужно увеличить военные расходы

Марк Рютте

Это станет главной задачей блока.

Странам НАТО необходимо нарастить инвестиции в оборонно-промышленный комплекс (ОПК) на фоне новых угроз безопасности в европейском регионе. С таким призывом выступил генеральный секретарь альянса Марк Рютте, передает Reuters.

Нынешний уровень военных инвестиций является недостаточно высоким, заявил генсек блока. Объемы производства в военной сфере оставляют желать лучшего как в США, так и в странах Евросоюза (ЕС), отметил он.

«Это общая проблема», — констатировал Рютте.

Все без исключения страны альянса в обозримом будущем должны расширить производство в оборонной сфере, добавил он. Это станет одной из главных задач НАТО в среднесрочной перспективе, резюмировал Рютте.

