Марк Рютте: Странам НАТО нужно увеличить военные расходы
- 12.05.2026, 16:53
Это станет главной задачей блока.
Странам НАТО необходимо нарастить инвестиции в оборонно-промышленный комплекс (ОПК) на фоне новых угроз безопасности в европейском регионе. С таким призывом выступил генеральный секретарь альянса Марк Рютте, передает Reuters.
Нынешний уровень военных инвестиций является недостаточно высоким, заявил генсек блока. Объемы производства в военной сфере оставляют желать лучшего как в США, так и в странах Евросоюза (ЕС), отметил он.
«Это общая проблема», — констатировал Рютте.
Все без исключения страны альянса в обозримом будущем должны расширить производство в оборонной сфере, добавил он. Это станет одной из главных задач НАТО в среднесрочной перспективе, резюмировал Рютте.