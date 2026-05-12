Впервые в истории: США начали поставлять нефть из стратегического резерва 12.05.2026, 7:29

Первыми американское сырье получат Турция, Нидерланды и Италия.

США впервые в истории начали поставлять сырую нефть из своего стратегического резерва другим странам. Первыми американское сырье получат Турция, Нидерланды и Италия.

Об этом сообщает Reuters.

Белый дом пытается сдержать резкий рост цен на топливо, который усилился из-за войны в Иране и нестабильности на мировом энергетическом рынке.

В рамках этого плана США решили высвободить 172 млн баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва. В то же время Международное энергетическое агентство готовит к выпуску рекордные 400 млн баррелей сырья.

Первой страной, куда уже направляется американская нефть, стала Турция. Танкер North Star под греческим флагом в апреле загрузил около 680 тысяч баррелей малосернистой нефти из резерва Брайан-Маунд близ Техас-Сити.

Ожидается, что судно прибудет в турецкий порт Алиага в середине мая.

Вторая партия еще больше. Танкер DHT Antelope под флагом Гонконга в конце апреля загрузил 1,1 млн баррелей нефти на шельфе Галвестона. Перекачка сырья происходила с одного судна на другое в открытом море.

Кроме Турции, нефть из стратегических запасов США уже отправили в Италию и Нидерланды. Вашингтон рассчитывает таким образом частично компенсировать дефицит, который возник из-за военного конфликта на Ближнем Востоке.

