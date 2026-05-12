Делегация США посетила польско-белорусскую границу 1 12.05.2026, 22:17

Фото: gov.pl

Она оценила в том числе систему укреплений.

Делегация США во главе с заместителем госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Томасом ДиНанно посетила польско-белорусскую границу, сообщает Подляское воеводское управление в Белостоке.

Основной целью визита стало ознакомление с системой охраны внешней границы Европейского союза, которую польские власти называют одной из наиболее защищенных в регионе. Делегации показали элементы инфраструктуры, созданные в рамках программы «Восточный щит», включая заградительные сооружения, системы наблюдения и логистические объекты.

Фото: gov.pl

Командующий Подляским отделением пограничной службы генерал Славомир Клекотка заявил во время визита: «Службы в этом году на сто процентов эффективны, каждая попытка незаконного пересечения границы была пресечена».

В ходе поездки делегация также посетила объекты в Белостоке, где размещены склады, созданные в рамках Национальной программы сдерживания и обороны «Восточный щит». Польские военные представили инфраструктуру и объяснили ее назначение в случае необходимости усиления восточной границы.

Фото: gov.pl

Вице-министр обороны Польши Цезары Томчик подчеркнул значение сотрудничества с США и союзниками по НАТО. Он заявил: «Восточный щит» признан нашими американскими союзниками частью большой европейской инициативы и вместе с Балтийской линией обороны становится основой безопасности не только Польши и ЕС, но и всего НАТО. Для нас союз с США имеет фундаментальное значение».

Представитель США Томас ДиНанно в свою очередь отметил важность укрепления границ и партнерства: «Я хочу сказать от имени президента Трампа, что важно иметь возможность контролировать свои границы. У нас есть общее понимание между Польшей и США. Это партнерство, которое мы должны продолжать в будущем».

Фото: gov.pl

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com