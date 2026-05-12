Трамп сделал новое заявление про Иран
- 12.05.2026, 22:19
Президент США пообщался с репортерами перед вылетом в Китай.
Президент США Дональд Трамп в очередной раз выразил уверенность в том, что сможет обеспечить договоренность с Ираном на желаемых условиях «мирным или иным способом».
Об этом он сказал в общении с репортерами перед вылетом в Китай.
Трамп заявил, что убежден в том, что Штаты по итогам переговоров с Ираном смогут обеспечить «хорошее соглашение».
«Их армии больше нет, она стерта... Мы это закончим или мирным, или другим способом. Их флота уже нет, воздушных сил нет, всех составляющих их военной машины нет», – заявил он.
Трамп в очередной раз подчеркнул, что нельзя допустить, чтобы Иран получил ядерное оружие.