Цены на ягоды на минской Комаровке впечатляют
- 12.05.2026, 21:28
Ждем лета.
В инстаграм-аккаунте минского Комаровского рынка появился обзор свежего завоза черешни. И она сильно подешевела.
Еще 3-4 дня назад, как писали СМИ, черешня (из Испании) стоит по 69-100 рублей за 1 килограмм. А вот сейчас появилась из Узбекистана, и у нее ценник такой: 24,9 рубля.
То есть, это примерно в 3-4 раза ниже цены 3-дневной давности.
А вот белорусская клубника пока что еще дороговата: стоит по 25-33 рубля, в то время как иностранная продается по 15-20 рублей за килограмм.