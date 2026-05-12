12 мая 2026, вторник, 21:34
Цены на ягоды на минской Комаровке впечатляют

  12.05.2026, 21:28
Цены на ягоды на минской Комаровке впечатляют

Ждем лета.

В инстаграм-аккаунте минского Комаровского рынка появился обзор свежего завоза черешни. И она сильно подешевела.

Еще 3-4 дня назад, как писали СМИ, черешня (из Испании) стоит по 69-100 рублей за 1 килограмм. А вот сейчас появилась из Узбекистана, и у нее ценник такой: 24,9 рубля.

То есть, это примерно в 3-4 раза ниже цены 3-дневной давности.

А вот белорусская клубника пока что еще дороговата: стоит по 25-33 рубля, в то время как иностранная продается по 15-20 рублей за килограмм.

