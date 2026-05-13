Что имеет в виду Путин, когда говорит «о скором завершении войны» 13.05.2026, 0:35

Объяснил Виталий Портников.

Путин вполне может хотеть закончить войну, но только на своих условиях, сообщил известный украинский политолог и публицист Виталий Портников

Об этом Виталий Портников рассказал на своем YouTube-канале.

- Песков не смог привести никакой конкретики, которая бы объяснила слова Путина относительно возможного завершения российско-украинской войны. Скажу больше, Песков, благодаря Соединенные Штаты за усилия в посредничестве, фактически признал, что никакой конкретики нет, но сделал ударение на том, что война может закончиться в любой момент, если президент Украины Зеленский и украинское руководство примут необходимые решения, о которых они сами знают, - проинформировал своих зрителей политический аналитик.

Также публицист объяснил, на каких условиях Россия согласится закончить войну в Украине:

- Есть реальность, которая не обещает Путину быстрой и настоящей победы, и есть путинские «хотелки», которые он и высказывает на своих пресс-конференциях, когда говорит о возможности завершения российско-украинской войны в скором времени. Мы должны ориентироваться именно на содержание ожиданий Путина и помнить, что, когда он говорит, что скоро украинско-российская война закончится, он имеет в виду именно капитуляцию страны и ее исчезновение, а совсем не поиск путей для договоренностей с Украиной или хотя бы для прекращения огня по линии столкновения войск двух враждующих стран.

