На видео попал маневра на МКАД, который стоил водителю $160
- 13.05.2026, 2:00
Маневр попал на камеру регистратора в попутном авто.
Водитель Lada едва не устроил ДТП на МКАД, пытаясь перестроиться в соседнюю полосу. Опасный маневр попал на камеру регистратора в попутном автомобиле. После того как видеозапись появилась в соцсетях, ГАИ нашла нарушителя и оштрафовала.
В ролике можно заметить, как водитель Lada, двигаясь по МКАД, при перестроении не уступил дорогу попутному автомобилю. Столкновения, к счастью, удалось избежать. Однако опасный маневр водителя создал аварийную обстановку.
Инспекторы установили личность нарушителя. Им оказался 25-летний мужчина. На него составили протокол и выписали 10 базовых величин (450 рублей) штрафа.