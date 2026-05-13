закрыть
13 мая 2026, среда, 2:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На видео попал маневра на МКАД, который стоил водителю $160

  • 13.05.2026, 2:00
На видео попал маневра на МКАД, который стоил водителю $160

Маневр попал на камеру регистратора в попутном авто.

Водитель Lada едва не устроил ДТП на МКАД, пытаясь перестроиться в соседнюю полосу. Опасный маневр попал на камеру регистратора в попутном автомобиле. После того как видеозапись появилась в соцсетях, ГАИ нашла нарушителя и оштрафовала.

В ролике можно заметить, как водитель Lada, двигаясь по МКАД, при перестроении не уступил дорогу попутному автомобилю. Столкновения, к счастью, удалось избежать. Однако опасный маневр водителя создал аварийную обстановку.

Инспекторы установили личность нарушителя. Им оказался 25-летний мужчина. На него составили протокол и выписали 10 базовых величин (450 рублей) штрафа.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дальше начинается невидимое
Дальше начинается невидимое Леонид Невзлин
Нервы у Путина не выдержали
Нервы у Путина не выдержали Аббас Галлямов
Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим
Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим Ирина Халип
Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман