Украинские военные показали высший пилотаж во время совместных учений с НАТО 13.05.2026, 5:00

В Балтийском море проходят масштабные учения НАТО.

Масштабные учения НАТО в Балтийском море, участие в которых принимает Украина, организованы для отработки сценария возможного нападения России на Швецию.

Во время учений, которые продлятся до 13 мая, проводятся сухопутные, морские и воздушные операции. Украина была приглашена в рамках сотрудничества, чтобы западные военные могли перенять опыт операторов БПЛА.

Подробностями поделилось издание AP, которое получило разрешение наблюдать за военными учениями.

Швеция, как и ряд других стран Европы, обеспокоена усилением угрозы со стороны России. Количество диверсий, кибератак и дезинформации со стороны РФ постоянно увеличивается, что требует ответных мер. Согласно сценарию, шведский остров Готланд пострадал в результате российской диверсии, важно понять, что могут сделать члены НАТО до того момента, как будет задействована статья 5 Договора о коллективной обороне НАТО. Руководитель учений контрадмирал Йонас Викстрем заявил, что теоретическая такая ситуация может случиться «даже завтра».

Для стран Европы важен боевой опыт украинских операторов БПЛА, которые смогли в очередной раз продемонстрировать высокий уровень своих умений. Группа украинских дронщиков «уничтожила» группу военных из Швеции. Об этом изданию сообщил украинский пилот беспилотника. Приходилось несколько раз останавливать тренировку, чтобы солдаты имели возможность продумать свою тактику ведения боя, чего они никак не смогли бы себе позволить в реальном бою.

