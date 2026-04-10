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«Лукашенко — это Мария Захарова с усами»

19
  • 10.04.2026, 13:31
  • 23,652
«Лукашенко — это Мария Захарова с усами»
Мария Захарова

В Армении жестко ответили правителю.

Вице-председатель партии «За республику», армянский политолог Рубен Меграбян жестко прошелся по заявлениям диктатора.

На днях правитель призвал Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проявлять максимальную осторожность и корректность в работе с Арменией. Меграбян просит Лукашенко не лезть с советами:

— Лукашенко — это Мария Захарова с усами. Он никто и зовут его никак. Все его советы, игра в доброго полицейского, это несерьезно. Это колхозные фокусы, которые давным-давно никого не впечатляют.

@noyan.tapan.news.7 Лукашенко — это Захарова с усами Рубен Меграбян, Вице-председатель партии "За республику" Полное видео: https://www.patreon.com/posts/o-chem-ili-ne-i-154992474 #hayastan #armenia #Пашинян #Россия #Армения #Кремль #ВладимирПутин #Лукашенко #Захарова ♬ оригинальный звук - Noyan Tapan TV

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