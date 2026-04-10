«Лукашенко — это Мария Захарова с усами» 19 10.04.2026, 13:31

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Мария Захарова

В Армении жестко ответили правителю.

Вице-председатель партии «За республику», армянский политолог Рубен Меграбян жестко прошелся по заявлениям диктатора.

На днях правитель призвал Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проявлять максимальную осторожность и корректность в работе с Арменией. Меграбян просит Лукашенко не лезть с советами:

— Лукашенко — это Мария Захарова с усами. Он никто и зовут его никак. Все его советы, игра в доброго полицейского, это несерьезно. Это колхозные фокусы, которые давным-давно никого не впечатляют.

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