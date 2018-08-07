Между Лукашенко и Арменией назревает конфликт? 18 7.08.2018, 8:22

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Отношения между белорусским диктатором и Николом Пашиняном могут обостриться.

Александр Лукашенко лично встречался с новым премьер-министром Армении в мае, а в конце июля они поговорили по телефону. Внешне общались политики довольно тепло, но на самом деле есть основания полагать, что это затишье перед бурей, пишет udf.by.

Пашинян – армянский Статкевич

У правителя Беларуси и премьера Армении очень разные биографии и мировозренческие установки. Лукашенко уже 24 года бессменно правит страной, преследуя оппозицию. Пашинян наоборот много лет провел в оппозиции и даже сидел в тюрьме за политические взгляды.

В 2008 году он входил в предвыборный штаб кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна и после массовых беспорядков (по версии властей) был объявлен в розыск. После сдался силовикам, был осужден на 7 лет, но отсидел только полтора года, выйдя по амнистии.

Весной этого года Пашинян организовал акции протеста против избрания премьер-министром Сержа Саргсяна. «Бархатная революция» (или как сказали бы в Беларуси – «Плошча») закончилась сменой власти и избранием премьером главного оппозиционера.

О прошлом Пашинян не забыл. Уже арестован бывший президент Армении Роберт Кочарян – его обвиняют в подавлении митингов в 2008 году.

Можно представить, какие чувства испытывает Лукашенко, представляя повторение подобного сценария в Беларуси.

Пашинян считает большой проблемой продажу Беларусью оружия Азербайджану

В этом году официальный Минск продал Баку 10 пусковых установок системы залпового огня «Полонез». Система с дальностью стрельбы до 300 километров является стратегическим оружием для региона. Его продажа Азербайджану, естественно, вызвала возмущение в Армении, стане заклятого врага.

Тем более этот факт выглядит вопиющим, если учесть, что Беларусь и Армения являются на бумаге союзниками. Они входят в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а Азербайджан – нет.

В мае после личной встречи с Лукашенко Пашинян говорил, что поднимал этот вопрос и реакция руководителя Беларуси на его слова «была нормальной».

В июле Пашинян заявил «Еврорадио», что продажа Беларусью оружия Азербайджану – большая проблема для двусторонних отношений.

У армян были и другие поводы возмущаться действмиями Лукашенко. Полтора года назад тот выдал Азербайджану блогера Александра Лапшина, который без согласования с Баку посетил Нагорный Карабах. Армянские депутаты призвали за это исключить Беларусь из ОДКБ.

Пaшинян наступает на друга Лукашенко в Армении

После избрания Пащиняна премьер-министром возникли большие проблемы у олигарха Гагика Царукяна. Того самого, который когда-то вместе с Лукашенко открыл в Минске линию по розливу коньяка и принимал руководителя Беларуси и его младшего сына Колю у себя дома в Ереване. Армянская пресса писала, что «Лукашенко ночевал у Царукяна дома, так как они очень близкие друзья».

Придя во власть, Пашинян начал борьбу с коррупцией и старыми кланами, которые неофициально руководили многими делами в стране. Месяц назад появились сигналы о наступлении на Царукяна. Задержали его главу службы безопасности Эдуарда Бабаяна, которого подозревают в преднамеренном причинении вреда здоровью.

Недавно газета «Жоховурд» со ссылкой на свои источники написала, что отношения между премьер-министром Николом Пашиняном и председателем партии «Процветающая Армения» Гагиком Царукяном охладели, и они уже длительное время не общаются друг с другом.

Лукашенко и Пашинян по-разному относятся к интеграции на постсовестком пространстве

Руководитель Беларуси во все времена был нацелен на близкое сотрудничество с Россией и другими республиками бывшего СССР. Он был одним из основоположников Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Пашинян к интеграции относится несколько иначе. В 2014 году, когда парламент Армении обсуждал присоединении ЕАЭС, депутаты Никол Пашинян и Александр Арзуманян, заявили, что этот союз ничего хорошего стране не сулит, кроме изоляции и потери суверенитета.

Пашинян даже шутил: со вступлением в ЕАЭС мы все вынуждены будем перейти на тройной или огуречный одеколон и «Красную Москву».

Политик был одним из немногих депутатов, проголосовавших против присоединения к ЕАЭС.

Став премьер-министром, Пашинян высказывается о союзе более мягко, но вряд ли его прежние взгляды сильно изменились.