Украинские дроны поразили в Крыму российский корабль «Светляк» прямо на ходу
- 4.06.2026, 14:16
Момент удара попал на видео.
Силы беспилотных систем Украины в ночь на 4 июня на ходу поразили пограничный сторожевой корабль класса «Светляк» в Крыму, а также ряд других военных и логистических целей противника.
Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди («Мадяр»), который опубликовал видео поражения.
По его словам, среди целей, по которым отработали подразделения СБС в оперативной глубине противника, был пограничный сторожевой корабль «Светляк» проекта 10410 в населенном пункте Юркино в оккупированном Крыму.
Его длина составляет 49,5 метра, экипаж насчитывает 28 военнослужащих, а автономность плавания достигает 10 суток или около 2200 морских миль. Корабль вооружен артиллерийской установкой АК-176, переносными зенитными ракетными комплексами «Игла», пулеметными установками и шестиствольными зенитными автоматами.
Корабль предназначен для контроля и защиты портов и судов, создания тактического рубежа противовоздушной и противолодочной обороны.
Также, по данным СБС, был поражен зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» в Стрелковом на Херсонщине и радиотехническая система ближней навигации РСБН-4Н в Саках в оккупированном Крыму.
Кроме того, под удар попали локомотивы во Владиславовке и Раздольном в Крыму, трансформаторы в Булавинском и Углегорске в Донецкой области, а также цистерны с горюче-смазочными материалами в Макеевке.
Напомним, 3 июня командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди («Мадяр») сообщил о поражении российского корвета «Бойкий» в Кронштадте под Санкт-Петербургом.