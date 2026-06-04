Появились новые спутниковые снимки пораженного в Кронштадте российского корвета «Бойкий» 4.06.2026, 14:02

фото: obozrevatel.com

Атака была успешной.

В ночь на 3 июня Силы обороны Украины провели операцию в портовом городе Кронштадт (РФ), по итогам которой поражен корвет проекта 20380. В сети появились спутниковые снимки корабля «Бойкий», после прилета беспилотников.

Фотографии обнародовали в Telegram-канале «Схемы». Там отметили, что удар украинских защитников оказался успешным.

«Атака на базу ВМФ России в Кронштадте: «Схемы» публикуют спутниковые снимки пораженного корвета «Бойкий», – говорится в сообщении.

Как отмечается, на спутниковых снимках от 3 июня, которые получили журналисты, зафиксирована работа пожарных служб, которые ликвидировали возгорание на борту корабля в порту Кронштадт вблизи Санкт-Петербурга.

Что предшествовало

В ночь на 3 июня (украинские беспилотники атаковали Ленинградскую область https://charter97.org/ru/news/2026/6/3/686388/). Взрывы раздавались в российском Кронштадте, где расположена база российского Балтийского военного флота. Среди пораженных целей и Петербургский нефтяной терминал.

фото: obozrevatel.com

фото: obozrevatel.com

фото: obozrevatel.com

Впоследствии поражение «Бойкого» подтвердил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди «Мадьяр». По его словам, военный корабль пилоты 1 отдельного центра беспилотных систем СБС ВСУ поразили в 06:35 3 июня в сухом доке имени Велещинского.

А президент Украины Владимир Зеленский сообщил о «достижении чисто военных целей на Кронштадтской базе».

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