«Партия тараканов» вышла против Моди
- 24.07.2026, 16:10
Студенты Индии превратили экзамены в акцию протеста.
В Индии набирает силу молодежное протестное движение, которое началось с простого вопроса миллионов студентов: можно ли доверять экзаменам, от которых зависит их будущее? Движение «Партия тараканов» (CJP) возникло после серии утечек экзаменационных материалов и быстро превратилось в одну из крупнейших протестных сил в Индии, пишет BBC (перевод — сайт Charter97.org)
Тысячи молодых людей вышли на улицы с требованиями реформировать систему образования и отправить в отставку министра образования Дхармендру Прадхана.
Кульминацией стал марш к зданию парламента в Дели, где полиция применила слезоточивый газ и дубинки. В центре внимания оказался активист Сонам Вангчук, который заявил, что потерял 11 кг за 26-дневную голодовку в поддержку требований студентов.
В отличие от прежних протестов против правительства Нарендры Моди, связанных с гражданскими законами или сельскохозяйственной реформой, нынешнее движение не имеет четкой идеологической основы.
«Система экзаменов и образования затрагивает все кастовые, классовые и гендерные различия», — заявила BBC исследователь Ямини Айяр, отметив, что протестующие не представляют одну конкретную социальную группу.
Именно это делает движение необычным для индийской политики. Недовольство связано не с отдельным политическим решением, а с вопросами управления государством и способности власти обеспечить честные правила.
«Это движение сосредоточено на административных провалах. Неспособность государства проводить экзамены честно делает его совершенно новым политическим вызовом», — заявил аналитик Рахул Верма.
Премьер-министр Нарендра Моди впервые публично отреагировал на протесты, пообещав создать ускоренные суды для наказания виновных в утечках.
Пока неизвестно, перерастет ли протест в устойчивое политическое движение или станет лишь всплеском общественного недовольства.