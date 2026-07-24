«Партия тараканов» вышла против Моди 24.07.2026, 16:10

Фото: Reuters

Студенты Индии превратили экзамены в акцию протеста.

В Индии набирает силу молодежное протестное движение, которое началось с простого вопроса миллионов студентов: можно ли доверять экзаменам, от которых зависит их будущее? Движение «Партия тараканов» (CJP) возникло после серии утечек экзаменационных материалов и быстро превратилось в одну из крупнейших протестных сил в Индии, пишет BBC (перевод — сайт Charter97.org)

Тысячи молодых людей вышли на улицы с требованиями реформировать систему образования и отправить в отставку министра образования Дхармендру Прадхана.

Кульминацией стал марш к зданию парламента в Дели, где полиция применила слезоточивый газ и дубинки. В центре внимания оказался активист Сонам Вангчук, который заявил, что потерял 11 кг за 26-дневную голодовку в поддержку требований студентов.

В отличие от прежних протестов против правительства Нарендры Моди, связанных с гражданскими законами или сельскохозяйственной реформой, нынешнее движение не имеет четкой идеологической основы.

«Система экзаменов и образования затрагивает все кастовые, классовые и гендерные различия», — заявила BBC исследователь Ямини Айяр, отметив, что протестующие не представляют одну конкретную социальную группу.

Именно это делает движение необычным для индийской политики. Недовольство связано не с отдельным политическим решением, а с вопросами управления государством и способности власти обеспечить честные правила.

«Это движение сосредоточено на административных провалах. Неспособность государства проводить экзамены честно делает его совершенно новым политическим вызовом», — заявил аналитик Рахул Верма.

Премьер-министр Нарендра Моди впервые публично отреагировал на протесты, пообещав создать ускоренные суды для наказания виновных в утечках.

Пока неизвестно, перерастет ли протест в устойчивое политическое движение или станет лишь всплеском общественного недовольства.

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