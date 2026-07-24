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Набиуллина снизила ставку на фоне экономических трудностей в РФ

  • 24.07.2026, 15:39
Набиуллина снизила ставку на фоне экономических трудностей в РФ
Эльвира Набиуллина

ЦБ РФ сообщает о серьезных проблемах.

Банк России, который возглавляет Эльвира Набиуллина, вновь смягчил денежно-кредитную политику, снизив ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 14% годовых. Решение принято на фоне ухудшения деловой активности, давления на финансовые рынки и последствий украинских ударов беспилотниками по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре, пишет Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org).

Регулятор отмечает, что инфляционные риски в среднесрочной перспективе по-прежнему высоки, поэтому дальнейшее снижение ставки будет происходить осторожнее. По оценке Банка России, на экономику влияют потеря производственных мощностей и более мягкая бюджетная политика. При этом летний скачок цен во многом носит разовый характер.

В июне инфляция в пересчете на годовой темп ускорилась до 10,6% после 2% месяцем ранее. Одним из ключевых факторов стал резкий рост стоимости топлива: после атак дронов на нефтеперерабатывающие заводы бензин подорожал примерно на 20% в годовом выражении.

«Одновременно деловой климат ухудшился до самого низкого уровня с мая 2022 года. Представители бизнеса ранее предупреждали о риске «осенних банкротств», если высокая стоимость кредитов сохранится слишком долго», — пишет Bloomberg. На этом фоне российский фондовый рынок испытывал давление: индекс МосБиржи обновлял минимумы с октября 2022 года, а Министерство финансов даже временно приостанавливало размещение облигаций федерального займа.

Вместе с тем экономика получает поддержку за счет высоких государственных расходов и устойчивого потребительского спроса. Российские власти рассчитывают, что уже во втором квартале экономический рост вновь наберет темп.

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