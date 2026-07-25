CEPA: Украинские беспилотники выполняют основную работу пехоты на передовой 25.07.2026, 14:58

Они повышают мобильность пехоты и снижают риски для личного состава.

Украинские военные все активнее используют тяжелые дроны не только для ударов, но и для снабжения подразделений на линии фронта. Такая тактика позволяет значительно повысить мобильность пехоты и снижает риски для личного состава в районах, где традиционная логистика практически невозможна, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

Обе стороны создали вдоль фронта так называемые «зоны поражения» глубиной до 20 километров, насыщенные FPV-дронами. Из-за этого доставка боеприпасов и снаряжения на автомобилях стала крайне опасной. «При зоне поражения в 20 километров организовать логистику практически невозможно», — рассказал командир украинской минометной батареи Анатолий Ткаченко.

Пехотинцам приходится преодолевать пешком десятки километров, неся все необходимое на себе. Именно поэтому тяжелые дроны начали выполнять роль воздушных транспортников. Они доставляют боеприпасы, воду, продукты, медикаменты и другое снаряжение небольшим штурмовым группам.

«Тяжелые дроны сейчас — единственный реальный способ снабжения войск в пределах десяти километров от линии фронта», — заявил оператор беспилотников 59-й бригады Андрей. Он подчеркнул, что без устойчивой логистики невозможны ни наступательные действия, ни эффективная оборона.

Российские подразделения также пытаются бороться с такими аппаратами и совершенствуют средства их перехвата. Однако Украина получила преимущество благодаря тяжелым беспилотникам «Вампир», известным российским военным под прозвищем «Баба Яга». Эти аппараты способны перевозить грузы на десятки километров и выполнять полеты ночью, что значительно усложняет их обнаружение.

«Подобная тактика становится частью новой модели ведения войны, в которой беспилотные системы берут на себя все больше задач — от разведки и ударов до полноценного обеспечения подразделений на передовой», пишут эксперты. Сочетание легкой мобильной пехоты и воздушной логистики может стать одним из ключевых элементов боевых действий будущего.

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