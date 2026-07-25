Олигархи против Путина: в России назревают интересные процессы 1 25.07.2026, 14:37

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Финансы у Кремля заканчиваются.

На фоне постоянных дроновых атак, ухудшения экономической ситуации российские влиятельные круги выводят свои активы из России. Олигархи не хотят продолжения войны против Украины, поскольку переживают за свое состояние.

Такое мнение в эфире «24 Канала» высказал доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий, подчеркнув, что в России более 150 уголовных дел было возбуждено против олигархов (речь идет о возможности принудительно изъять имущество на немалые суммы).

Запад и олигархи России могли договориться

Российские богачи, по словам политического эксперта, осознают, что сегодня еще ситуация такая, что, поддерживая войну, от государства можно получить индульгенцию, выделение преференций из федерального бюджета (триллионы рублей на компенсацию), возможность заработать деньги, в частности это касается тех, кто занимается топливным бизнесом. Однако такая ситуация, по мнению Городницкого, продлится недолго, потому что финансы в России заканчиваются.

«Олигархи понимают, что сегодня они находятся в отдельной среде над всеми. Сейчас власти заберут деньги у россиян, но те быстро потратятся, а дальше они придут к ним и заберут все, что у них лежит в банках, все активы в виде заводов и пароходов. Поэтому, чтобы сохранить это, через договоренности с западными спецслужбами (чтобы эти деньги там не трогали) они это выводят из России», – озвучил Городницкий.

Он отметил, что на эти средства вообще-то Запад должен наложить санкции, ведь они принадлежат людям, которые поддерживали Путина и были вовлечены в войну против Украины. Однако ограничения на эти финансы, по словам политического эксперта, Европа не накладывает. Он привел пример российских яхт, которые в начале войны были под санкциями, но сегодня немалое их количество свободно курсирует по морям.

«Наши партнеры пытаются тем самым задобрить российских олигархов и открыть им окно возможностей. Мол, они помогут им, а те сделают ответный шаг и уберут Путина с трона. Я верю, что они могут это сделать. Статья Мельниченко прямо на это указывает. Он пишет, что они не хотят военного КГБ-шного правления, которое сейчас существует в государстве, а стремятся к бизнесовому, чтобы все были счастливы и богаты. А вот Путин и есть из той КГБ-шной системы», – подытожил Городницкий.

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