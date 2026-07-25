ЕС разрешил продавать конфискованную нефть из России 25.07.2026, 15:42

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Под удар попали танкеры «теневого флота», обходящие санкции.

Евросоюз в рамках 21-го пакета санкций утвердил механизм, позволяющий странам-членам конфисковывать и продавать российскую нефть с судов «теневого флота», пытающихся обойти санкции блока. Соответствующее постановление Совета ЕС опубликовано в «Официальном журнале ЕС». Как пояснил высокопоставленный чиновник Еврокомиссии в беседе с Euractiv, новое положение даёт государствам-членам право изымать грузы с танкеров после их задержания в ходе морских операций. Издание уточняет, что речь идёт не только о нефти, но и о зерне. Вырученные от продажи средства не подлежат передаче российским физическим или юридическим лицам, подчёркивается в документе.

Помимо механизма конфискации, 21-й пакет санкций включает заморозку потолка цен на российскую нефть на уровне $44 за баррель сроком на год. Документ запрещает компаниям ЕС предоставлять услуги, включая страхование, танкерам, продающим нефть выше установленного порога. По оценкам Евросоюза, это обойдётся Кремлю в $3,5 млрд потерянных доходов в течение следующего года — при условии цены Urals в $60 за баррель. Однако в начале июля Urals торговалась около $50, а после возобновления войны США против Ирана выросла до $80 за баррель, отмечает Euractiv.

Сейчас в чёрный список ЕС включены более 670 танкеров под иностранными флагами, которые, как предполагается, перевозят российскую нефть в обход установленных ограничений. Новый механизм значительно расширяет возможности европейских военных, которые ранее могли лишь останавливать такие суда для проверки.

В марте Бельгия задержала в Северном море танкер с примерно 330 тыс. баррелей нефти, стоимость которой по текущим ценам может достигать $26 млн. В июне Франция задержала другое судно с 600 тыс. баррелей ($48 млн) сразу после его погрузки в Мурманске. 20 июля, как рассказала глава европейской дипломатии Кая Каллас, в Средиземном море европейские службы безопасности поднялись на борт связанного с Россией судна MV South Star для проверки флага. «Каждый незаконный рейс помогает поддерживать российскую военную машину. Мы подкрепляем наши санкции действиями на море», — отметила Каллас.

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