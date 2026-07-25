Врачи назвали лучшие продукты для снижения давления 25.07.2026, 16:31

Большинство из них можно найти в обычном магазине.

Высокое давление напрямую с повышенным риском преждевременной смерти. Поэтому склонным к такой проблеме людям важно внимательнее следить за здоровьем. Каждый мечтает узнать, какой продукт быстро снижает давление. К сожалению, такой чудо-еды не существует, и питание не может полностью заменить лекарства. Однако изменения в рационе все же важны для здоровья сердца.

Какие продукты понижают давление у женщин и мужчин

Перечень самых полезных для сердца продуктов опубликовало издание Prevention со ссылкой на сертифицированных диетологов и кардиологов. Эксперты подчеркивают, что питание играет очень важную роль в контролировании давления. К примеру, соль быстро его повышает, а фрукты и овощи напротив понижают.

Диета при гипертонии советует включать в рацион блюда с высоким содержанием калия, кальция, магния, клетчатки и белка. Фрукты, овощи и нежирная молочная пища - вот какие продукты понижают давление. Далее эксперты представили более подробный список из 11 рекомендуемых ингредиентов. Их употребление поможет улучшить кровяное давление уже за 3 месяца.

Нежирный йогурт

Обезжиренные молочные продукты богаты кальцием и белком, и при этом лишены вредных для сердца жиров. Порция нежирного йогурта весом 340 граммов содержит около 30% суточной потребности в кальции. Диетологи советуют есть этот продукт с овсяными хлопьями, миндалем и ягодами.

Ягоды

Обзор журнала Nutrients получил доказательства того, что вишня черника и малина могут понижать давление. Ягоды содержат оксид азота, который улучшает кровообращение. Их можно добавлять в кашу и выпечку, либо просто есть в свежем виде как перекус.

Листовая зелень

Шпинат, руккола, мангольд, капуста кале, и салат ромен - вот что нужно есть при высоком давлении. Калий и магний в их составе очень полезны для сердца. Из такой зелени можно делать салаты и бутерброды, а также добавлять её в омлет.

Чеснок

Национальный институт здравоохранения США предполагает, что аллицин в составе чеснока помогает понизить давление. Важно использовать именно в свежем виде, а не в форме порошка или ароматизатора. Запеченный с маслом чеснок станет отличной добавкой к любому соленому блюду.

Батат

Сладкий картофель богат клетчаткой, калием и магнием, польза для сердца которых уже была упомянута неоднократно. Исследование в журнале Food Bioscience показало, что диета с таким продуктом помогает снизить давление и контролировать уровень сахара в крови. Батат очень вкусный в виде пюре и запеченных ломтиков.

Овсянка

Европейский журнал питания называет овсянку продуктом, что понижает давление, снижает уровень плохого холестерина и помогает сбросить вес. Важно употреблять именно кашу с цельными зернами, а не полуфабрикат.

Жирная рыба

Лосось и скумбрия богаты омега-3 жирными кислотами и витамином D, что делает их очень полезными для сердечно-сосудистой системы. Это также отличный источник белка. Диетологи рекомендуют запекать такую рыбу или готовить на гриле. Очень вкусным получается лосось в духовке.

Авокадо

Всего в одном авокадо содержится 32% суточной нормы калия для женщин. Этот микроэлемент очень важен для контроля давления. Данный ингредиент подходит для множества блюд - с ним готовят бутерброды, соус гуакомоле, десерты и салат с авокадо.

Киноа

По мнению экспертов, этот злак считается одним из самых полезных и питательных, за что получил звание суперфуда. Диета с высоким содержанием киноа помогает в борьбе с гипертонией и диабетом. Крупу не только варят на гарнир, но также добавляют в выпечку или смешивают со свежими овощами.

Брокколи и цветная капуста

Эти овощи содержат все четыре важных для снижения давления соединения. Увеличьте их количество в рационе, если хотите видеть более низкие цифры на тонометре. Ранее мы рассказывали, как вкусно приготовить брокколи.

Тыквенные семечки

Если хотите знать, как понизить давление, продукты с высоким содержанием магния помогут в этом. Всего 50 граммов семечек тыквы закрывают суточную потребность в этом элементе на половину. Имейте в виду, что их лучше есть несолеными, поскольку соль повышает давление.

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