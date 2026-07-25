На улице Минска заметили «дышащие деревья» 25.07.2026, 16:57

Необычное природное явление попало на видео.

Необычное природное явление было замечено на одной из столичных улиц. На него обратил внимание пользователь Threads Дмитрий, пишет Blizko.by.

Молодой человек обратил внимание, что от стволов городских деревьев возле проезжей части шел слабый дым. Минчанин решил не упускать момент и зафиксировал феномен на камеру.

«Происходит настоящая магия. Хогвартс отдыхает», — подписал фото и видео автор.

Выделение белого пара или тумана из ствола живого дерева чаще всего обусловлено испарением внутренней влаги и активным движением сока при резком перепаде температур. В сильную жару после дождя или при резких температурных колебаниях влага из трещин коры нагревается и стремится наружу, образуя мини-облачко пара, похожее на дымок.

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