Госстандарт запретил популярную белорусскую мясопродукцию
- 25.07.2026, 17:16
В ней нашли кишечную палочку.
В реестр опасной продукции попали товары от белорусских производителей.
В продукте из свинины обнаружены бактерии группы кишечных палочек (колиформы) в 1,0 г продукта, что не допускается, пишет Myfin.by.
В список внесли:
— соленый продукт из свинины мясной «С чесночком» (производитель – СДП «Авангард» РУП «Могилевское отделение БЖД», Могилевский район, д. Сумароково);
— кулинарное изделие жареное из мяса цыплят-бройлеров формованное рубленное «Рулет из птицы со шпиком и зеленью» (ЧУП «Мясной статус», г. Кобрин);
— кулинарное изделие мясное «Рулет оригинальный» вареный (ЧУП «Мясной статус», г. Кобрин).
Что касается рулета из птицы, то специалисты отметили следующее:
«Фактические значения показателей составили: КМАФАнМ при допустимом уровне не более 1х103 КОЕ/г составило 3,5x104 КОЕ/г (превышено в 35 раз); обнаружены бактерии группы кишечной палочки (колиформы) в 1,0 г, что не допускается; в маркировке продукции не указаны: содержание жиров, энергетическая ценность (калорийность)».
Превышение КМАФАнМ и колиформы также зафиксированы в изделии «Рулет оригинальный».