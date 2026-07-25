Госстандарт запретил популярную белорусскую мясопродукцию 25.07.2026, 17:16

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В ней нашли кишечную палочку.

В реестр опасной продукции попали товары от белорусских производителей.

В продукте из свинины обнаружены бактерии группы кишечных палочек (колиформы) в 1,0 г продукта, что не допускается, пишет Myfin.by.

В список внесли:

— соленый продукт из свинины мясной «С чесночком» (производитель – СДП «Авангард» РУП «Могилевское отделение БЖД», Могилевский район, д. Сумароково);

— кулинарное изделие жареное из мяса цыплят-бройлеров формованное рубленное «Рулет из птицы со шпиком и зеленью» (ЧУП «Мясной статус», г. Кобрин);

— кулинарное изделие мясное «Рулет оригинальный» вареный (ЧУП «Мясной статус», г. Кобрин).

Что касается рулета из птицы, то специалисты отметили следующее:

«Фактические значения показателей составили: КМАФАнМ при допустимом уровне не более 1х103 КОЕ/г составило 3,5x104 КОЕ/г (превышено в 35 раз); обнаружены бактерии группы кишечной палочки (колиформы) в 1,0 г, что не допускается; в маркировке продукции не указаны: содержание жиров, энергетическая ценность (калорийность)».

Превышение КМАФАнМ и колиформы также зафиксированы в изделии «Рулет оригинальный».

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