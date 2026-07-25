Что Ferrari скрывает о своем создателе
- 25.07.2026, 17:30
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Реальный Энцо Феррари был гораздо сложнее официальной легенды.
Спустя почти четыре десятилетия после смерти Энцо Феррари компания по-прежнему выстраивает вокруг своего основателя почти сакральный образ. Такой подход лишь обедняет наследие человека, который был куда сложнее официальной легенды, пишет Top Gear (перевод — сайт Charter97.org).
В презентациях и пресс-релизах Энцо предстает безупречным визионером, чье «учение» и сегодня определяют философию Ferrari. Но реальный основатель марки был противоречивой личностью. Он мог презирать клиентов, жестко обращаться с гонщиками, разрывать отношения с ближайшими союзниками и долгие годы скрывал существование второй семьи.
Превращая Энцо в безупречного героя, Ferrari одновременно упрощает и собственные автомобили. Компания предпочитает говорить о прижимной силе, времени круга и инженерных достижениях, хотя суперкары всегда были чем-то большим, чем набор технических характеристик.
«Суперкары — это немного глупо», — пишет Top Gear, напоминая, что их покупают не только ради технологий, но и ради эмоций, тщеславия, статуса и желания обладать чем-то исключительным.
Именно это прекрасно понимал сам Энцо Феррари. Он не питал иллюзий относительно своих клиентов и осознавал всю абсурдность мира сверхдорогих автомобилей. «Святые скучны. Люди интересны. Суперкары интересны по той же причине. Примите хаос», — резюмирует издание.
Ferrari не стоит сглаживать острые углы биографии своего основателя. Его неоднозначный характер был не недостатком, а частью истории бренда, которая сделала автомобили из Маранелло такими, какими их знают сегодня.