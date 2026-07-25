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На Комаровке придумали ловушку для любителей мять фрукты

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  • 25.07.2026, 18:19
  • 2,452
На Комаровке придумали ловушку для любителей мять фрукты
Иллюстрационное фото

Креативная идея продавца вызвала бурное обсуждение.

Многие посетители рынков предпочитают проверять товар наощупь, чтобы выбрать самые лучшие фрукты и овощи, пишет Blizko.by. Но такие методы очень часто вредят продуктам, из-за чего они темнеют и портятся. Поэтому продавцы оставляют рядом с прилавком таблички «Не трогать», однако находятся и более креативные решения проблемы. Одно из них заметила пользовательница Threads Ольга.

Девушка пришла за покупками на Комаровский рынок и на одном из фруктовых прилавков увидела игрушку-антистресс. Оказалось, что продавец специально разместила «мялку» для любителей потрогать фрукты.

Белорусы в комментариях оценили задумку, однако некоторые отметили, что посетители мнут фрукты не для того, чтобы размять руки, а чтобы проверить мягкость плодов:

«Люди фрукты трогают, чтобы выбрать лучшие, а не просто помацать что-то».

«Чтобы определить сладость дают попробовать, но нашим людям нужно обязательно потрогать. Молодец женщина».

«Это гениально. И товар не портится, и руки заняты».

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