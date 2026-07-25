Россия продлит запрет на экспорт бензина до конца года 25.07.2026, 19:28

Ограничения на вывоз дизеля отменят по мере восстановления рынка.

Россия продлит запрет на экспорт бензина до конца года, а запрет на экспорт дизеля будет отменен «по мере восстановления рынка».

Об этом заявил вице-премьер России по вопросам топливной промышленности Александр Новак, сообщило российское пропагандистское агентство ТАСС.

Ранее о том, что власти РФ обсуждают возможность продления запрета на экспорт дизтоплива для производителей, срок которого истекает 31 июля, еще на один месяц, а заканчивающийся также в конце июля запрет на экспорт бензина — сразу на полгода, сообщало российское агентство Интерфакс.

Тогда источник заявлял, что проект соответствующего определения уже подготовлен, но окончательное решение будет приниматься у вице-премьера РФ Новака.

Еще один источник заявил, что такое решение «фактически принято».

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