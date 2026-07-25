Россия продлит запрет на экспорт бензина до конца года
- 25.07.2026, 19:28
Ограничения на вывоз дизеля отменят по мере восстановления рынка.
Россия продлит запрет на экспорт бензина до конца года, а запрет на экспорт дизеля будет отменен «по мере восстановления рынка».
Об этом заявил вице-премьер России по вопросам топливной промышленности Александр Новак, сообщило российское пропагандистское агентство ТАСС.
Ранее о том, что власти РФ обсуждают возможность продления запрета на экспорт дизтоплива для производителей, срок которого истекает 31 июля, еще на один месяц, а заканчивающийся также в конце июля запрет на экспорт бензина — сразу на полгода, сообщало российское агентство Интерфакс.
Тогда источник заявлял, что проект соответствующего определения уже подготовлен, но окончательное решение будет приниматься у вице-премьера РФ Новака.
Еще один источник заявил, что такое решение «фактически принято».