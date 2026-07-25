закрыть
25 июля 2026, суббота, 20:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Россия продлит запрет на экспорт бензина до конца года

  • 25.07.2026, 19:28
Россия продлит запрет на экспорт бензина до конца года

Ограничения на вывоз дизеля отменят по мере восстановления рынка.

Россия продлит запрет на экспорт бензина до конца года, а запрет на экспорт дизеля будет отменен «по мере восстановления рынка».

Об этом заявил вице-премьер России по вопросам топливной промышленности Александр Новак, сообщило российское пропагандистское агентство ТАСС.

Ранее о том, что власти РФ обсуждают возможность продления запрета на экспорт дизтоплива для производителей, срок которого истекает 31 июля, еще на один месяц, а заканчивающийся также в конце июля запрет на экспорт бензина — сразу на полгода, сообщало российское агентство Интерфакс.

Тогда источник заявлял, что проект соответствующего определения уже подготовлен, но окончательное решение будет приниматься у вице-премьера РФ Новака.

Еще один источник заявил, что такое решение «фактически принято».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Репрессалии в ответ на репрессии
Репрессалии в ответ на репрессии Ирина Халип
Уже слышен «вой на болотах»
Уже слышен «вой на болотах» Гарри Каспаров
Великий перелом
Великий перелом Татьяна Рыбакова
Эта поездка может изменить настроения в США
Эта поездка может изменить настроения в США Остап Ярыш