ВСУ впервые поразили российский аналог HIMARS 25.07.2026, 19:03

РСЗО «Сарма» уничтожили с помощью ударного дрона.

Силы обороны Украины впервые поразили реактивную систему залпового огня «Сарма», которую российские пропагандисты называют «аналогом» американского комплекса HIMARS. Об этом сообщает «Милитарный».

Видео поражения опубликовал в Facebook 1-й корпус НГУ «Азов». Бойцы сообщили об отражении масштабного механизированного наступления российских оккупационных войск на Добропольском направлении.

В «Милитарном» отметили, что для поддержки своих механизированных колонн россияне также задействовали РСЗО «Сарма», которую впоследствии уничтожили Силы обороны с помощью ударного дрона авиационного типа.

При этом аналитики добавили, что эта система является развитием программы «Кама», цель которой – создать облегчённую 300-мм реактивную артиллерийскую систему с управляемыми боеприпасами.

В 2023 году российские СМИ впервые публично объявили о работе над РСЗО на шасси «КамАЗ» с улучшенной мобильностью.

Аналитики отметили, что первая «Сарма» была продемонстрирована лишь спустя два года на мощностях предприятия «Мотовилихинские заводы», откуда стало известно об уменьшении веса почти на 10 тонн по сравнению с 33-тонным «Торнадо-С». Более компактная машина с пусковой установкой, количество направляющих которой сократили до шести, была смонтирована на четырехосном шасси КамАЗ-63501 с бронированной кабиной.

Согласно информации из закупочных документов, имеющейся в распоряжении издания, в 2024 году российское оборонное ведомство заказало 12 пусковых установок и столько же транспортно-заряжающих машин к ним.

Каждая реактивная установка обошлась российской армии в 155 млн рублей или 1,9 млн долларов, что оказалось немного дороже, чем «Торнадо-С» на тяжелом колесном шасси, которые заказывались параллельно. Еще 64 млн рублей стоила ТЗМ на том же шасси.

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