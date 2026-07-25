Россельхознадзор остановил крупную партию мяса из Беларуси 3 25.07.2026, 19:16

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Иллюстрационное фото

Стало известно, что не устроило российских проверяющих.

В пресс-службе Россельхознадзора сообщили об инциденте, который произошёл в среду, 22 июля. Сотрудники ведомства и Смоленской таможни остановили автомобиль, перевозивший из Беларуси в Россию около 1000 килограммов говядины. Партию проверили и не пустили на территорию РФ.

Во время проверки выяснилось, что на мясо не было ветеринарных и товарно-сопроводительных документов. На продукции также отсутствовали клейма, которые бы подтверждали прохождение ветеринарно-санитарной экспертизы. Перевозчик не смог толком рассказать, кто отправил груз и кому его должны доставить.

Сейчас специалисты выясняют обстоятельства перевозки. Образцы говядины направили на лабораторные исследования в Брянский филиал ВНИИЗЖ. После экспертизы будет принято решение, что делать с мясом дальше.

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