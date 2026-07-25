Арина Соболенко вошла в топ-5 самых высокооплачиваемых теннисистов мира 1 25.07.2026, 18:52

АРИНА СОБОЛЕНКО

ФОТО: GETTY IMAGES

Стало известно, сколько белорусская спортсменка заработала за год.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко заняла пятое место в рейтинге самых высокооплачиваемых теннисистов мира за период с 1 июля 2025-го по 1 июля 2026 года. Об этом сообщает «Трибуна».

За 12 месяцев первая ракетка мира заработала 35,9 млн долларов. Из них 13,9 млн составили призовые, а еще 22 млн — доходы от рекламных контрактов. Уточняется, что все суммы приведены до вычета налогов и агентских комиссий.

Возглавил рейтинг 23-летний испанец Карлос Алькарас, чей доход за год составил 62,9 млн долларов (18,9 млн призовых и 44 млн от рекламы). В топ-5 также вошли итальянец Янник Синнер (59 млн), американки Кори Гауфф (40,3 млн) и Серена Уильямс (40 млн).

В десятку попали также Новак Джокович (25,6 млн), китаянка Чжэн Циньвэнь (24,6 млн), полька Ига Свентек (22,8 млн), немец Александр Зверев (16,7 млн) и представляющая Казахстан Елена Рыбакина (16,3 млн).

Напомним, 14 июля Арина Соболенко приезжала в Минск. Вместе с главой Мингорисполкома Владимиром Кухаревым она открыла новые грунтовые корты в СДЮШОР по теннису «Смена», где сама начинала заниматься спортом.

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