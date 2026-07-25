США впервые сбили иранский Shahed системой, испытанной в Украине 1 25.07.2026, 18:42

Комплекс Merops уже уничтожил более тысячи российских дронов.

На этой неделе американские войска сбили иранский беспилотник типа Shahed на Ближнем Востоке с помощью комплекса Merops, проверенного в Украине. Об этом 24 июля сообщил Business Insider со ссылкой на источник.

Инцидент стал первым случаем, когда американские войска использовали Merops для перехвата дронов в боевых условиях. Украина с его помощью сбила более 1 тыс. российских Shahed.

По данным издания, несколько восточноевропейских стран приобрели и развернули этот комплекс.

Военные армии США в Кувейте зафиксировали на этой неделе как минимум один случай с иранским дроном, рассказал собеседник издания.

На прошлой неделе один из американских чиновников сообщил Business Insider, что с момента возобновления боевых действий в начале этого месяца американские войска перехватили десятки иранских ракет и дронов. Однако в результате атак в этом месяце погибли как минимум четыре американских военнослужащих, еще почти 100 получили ранения.

Merops состоит из радара, пусковой установки, наземной системы управления и перехватчика стоимостью $15 тыс., способного развивать скорость свыше 175 миль в час. Перехватчик может использовать искусственный интеллект для навигации в зонах, насыщенных средствами радиоэлектронной борьбы.

Управляет системой небольшой экипаж, которого можно обучить всего за несколько дней, отмечает издание.

Закупка Merops Пентагоном подчеркивает растущий интерес США и их союзников по НАТО к недорогим дронам-перехватчикам, которые доказали свою эффективность на фронте в Украине, пишет издание.

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