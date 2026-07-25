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ВСУ разгромили ударный кулак из двух армий РФ

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  • 25.07.2026, 18:12
  • 3,394
ВСУ разгромили ударный кулак из двух армий РФ
Фото: 37ОБр

Оккупанты потеряли более 60 единиц техники.

Командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко сообщил, что 1-й корпус Нацгвардии «Азов» со смежными подразделениями Сил обороны разгромил наступательную группировку, состоявшую из двух армий и танковой дивизии вооруженных сил России.

В своем Telegram-канале Пивненко сообщил, что 22 июля оккупанты силами 8-й и 41-й армий, а также 90-й танковой дивизии предприняли попытку штурма в полосе ответственности 1-го корпуса НГУ «Азов» с привлечением десятков единиц бронированной и легкой техники.

«В течение четырех часов они пытались войти в населенные пункты в районе села Шаховое», — сообщил Пивненко.

По его словам, во время наступления оккупанты закрыли небо ударными беспилотниками «Гербера» и «Ланцет». Кроме того, для поддержки штурмовых действий оккупанты применили РСЗО «Торнадо-С», которую Силы обороны уничтожили.

Командующий Нацгвардии отметил, что силы Азова и приданые подразделения стали на пути наступления механизированных колонн, на подъездах к позициям Сил обороны Украины были установлены минно-взрывные заграждения, а мостовые переправы были повреждены тактической авиацией.

Россияне попытались уже во время штурма возобновить переправы с помощью понтонов, но они были уничтожены тактической авиацией Воздушных сил ВСУ, заявил Пивненко.

Также он сообщил, что все привлеченные подразделения под управлением Азова средствами ствольной артиллерии, РСЗО и ударными БПЛА уничтожили.

7 танков;

6 ББМ;

1 РСЗО БМ-21 «Град»;

1 РСЗО «Торнадо-С»;

3 единицы спецтехники;

47 единиц легкой техники.

Также были ликвидированы 123 оккупанта, а еще 29 — ранены.

«Вражеский штурм был отражен благодаря слаженной работе подразделений 1-го корпуса НГУ «Азов», ЦСО А СБУ, Сил беспилотных систем, Воздушных сил ВСУ, подразделений ГНСУ, в частности главному отделу беспилотных систем «Феникс», подразделений Национальной гвардии Украины и подразделений Вооруженных сил Украины, выполняющих задачи на направлении», — уточнил командующий Нацгвардии.

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