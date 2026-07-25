Спецназ ВСУ совершил дерзкий рейд в тыл оккупантов 25.07.2026, 16:24

Бойцы стремительным штурмом захватили вражеский объект.

Бойцы 6-го полка Сил специальных операций «Рейнджерс» совершили смелый налёт на вражеский объект на одном из оперативных направлений.

Как сообщает «Цензор.НЕТ», в ходе проведения специальной операции украинские военные применили FPV-дроны и ручные гранаты для подавления противника, после чего перешли к штурмовым действиям.

Действуя решительно и навязав противнику свой темп боя, спецназовцы не оставили оккупантам шансов на организованное сопротивление.

В результате быстрых и скоординированных действий противник был ликвидирован, а вражеский объект перешел под контроль операторов 6-го полка ССО Rangers.

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