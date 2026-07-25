закрыть
25 июля 2026, суббота, 16:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Спецназ ВСУ совершил дерзкий рейд в тыл оккупантов

  • 25.07.2026, 16:24
Спецназ ВСУ совершил дерзкий рейд в тыл оккупантов

Бойцы стремительным штурмом захватили вражеский объект.

Бойцы 6-го полка Сил специальных операций «Рейнджерс» совершили смелый налёт на вражеский объект на одном из оперативных направлений.

Как сообщает «Цензор.НЕТ», в ходе проведения специальной операции украинские военные применили FPV-дроны и ручные гранаты для подавления противника, после чего перешли к штурмовым действиям.

Действуя решительно и навязав противнику свой темп боя, спецназовцы не оставили оккупантам шансов на организованное сопротивление.

В результате быстрых и скоординированных действий противник был ликвидирован, а вражеский объект перешел под контроль операторов 6-го полка ССО Rangers.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Репрессалии в ответ на репрессии
Репрессалии в ответ на репрессии Ирина Халип
Уже слышен «вой на болотах»
Уже слышен «вой на болотах» Гарри Каспаров
Великий перелом
Великий перелом Татьяна Рыбакова
Эта поездка может изменить настроения в США
Эта поездка может изменить настроения в США Остап Ярыш