Скоро Путину станет страшно читать новости по утрам Дмитрий Чернышев

25.07.2026, 16:37

Фото: Getty Images

Количество украинских дронов и ракет будет расти с каждым месяцем.

Сегодня Украина производит около 10 миллионов дронов в год. Понятно, что в основном это небольшие дроны, но и дальнобойных хватает. Давайте я поясню: 10 миллионов в год — это 27 397 дронов в день. В России сгорит все, что может гореть. Любая ПВО здесь бессильна.

Поэтому в принципе неважно, сколько солдат сможет еще набрать Россия после новой мобилизации — двести, триста, пятьсот тысяч или миллион. Операторы дронов будут просто быстрее находить себе цель. А российский солдат будет в среднем жить на фронте не 20, а 25 минут.

В следующем году Украина будет производить уже 20 миллионов дронов. Деньги выделены, технологии развиваются невероятно быстро. Плюс баллистические ракеты пойдут. По 20 штук в день. Единственное, что может умного сделать сегодня Россия, — умолять об окончании войны. Как можно быстрее. Пока не начался август. Пока еще осталась солярка. Пока не пришла зима.

Каким же нужно быть клиническим идиотом, если ты диктатор, разведка тебе докладывает о том, что на фронт сейчас пойдут тысячи и тысячи новых дронов, противник предлагает тебе воздушное перемирие, а ты отказываешься.

Ты же, Вова, наивно думаешь, что у тебя еще есть НПЗ, есть флот на Азовском море, есть запасы топлива, есть электричество в Крыму, есть логистические сети, есть еще деньги. А потом ты оглядываешься и видишь, что этого почти ничего уже не осталось. А прошло-то только 30 дней. А количество дронов и ракет у противника все увеличивается и увеличивается. И вот тебе, Вова, уже страшно читать новости по утрам. Беспокойный сон, рези в желудке, липкие ладошки и панический страх услышать где-то в высоте над собой команду «Дракарис».

Дмитрий Чернышев, Facebook

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