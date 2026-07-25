Под Витебском за бесценок продают почти 200-летнюю усадьбу 25.07.2026, 15:48

У сделки есть важное условие.

Историческая усадьба «Малые Дольцы» вновь выставлена на аукцион за одну базовую. Находится объект в Ушачском районе Витебской области.

Объявление размещено на электронной торговой площадке «БУТБ-Имущество», заметил mlyn.by.

Хотя цена символическая (1 базовая величина сейчас равна 45 рублей), для будущего владельца есть определенное условие.

Так, после покупки здания придется заняться его реставрацией. Дело в том, что объект имеет статус историко-культурной ценности. Это придает определенный символизм названию деревни, в которой располагается усадьба, – Новая Жизнь.

Двухэтажное здание выполнено в эклектичном стиле с элементами классицизма и барокко.

Первый этаж изначально использовался для проживания. Второй предназначался для летних комнат. А в цокольном этаже размещались хозяйственные помещения.

Со стороны парка у здания сохранился высокий цоколь. А фасад украшен декоративными архитектурными элементами.

Постройка относится к 1848 году, так что ее история почти двухвековая. Возводили здание для семьи Веренько. Затем имение перешло к роду Сущинских.

После Великой Отечественной войны здание усадьбы переоборудовали под общежитие, сказано на сайте Национального агентства по туризму. Из-за пожара оно пустовало несколько лет. Но в 1976-м здесь разместили администрацию и бухгалтерскую контору колхоза «Новая жизнь», сельский клуб, библиотеку.

В подвалах работала мастерская по изготовлению упряжи для лошадей. Вплоть до 2013 года в имении располагались контора «Новой жизни», колхозная столовая, почтовое отделение, отделение КБО, библиотека и сельский клуб.

Еще одна особенность усадьбы – рядом, в живописном парке, за домом есть сцена. Сам парк идет «в нагрузку» к усадьбе.

Здание перестали использовать с 2013 года. В 2020-м ему дали статус историко-культурной ценности. Объект на данный момент законсервирован. Его площадь – 705,7 м2.

Как уже было отмечено, нынешние торги не первые в истории этого объекта. В 2024 году усадьба уже несколько раз выставлялась на аукцион по минимальной цене.

В январе 2026-го здание ушло с молотка за 101,25 рублей при стартовых 42. Что было дальше и как дело дошло до повторного аукциона, не сообщается.

Вместе с постройкой покупатель получит право аренды земли (11,48 сотки) на 50 лет. Согласно условиям, здесь можно обустроить отель, агроусадьбу, музей или жилье, но перед этим обязательна реставрация исторического здания.

Плюс к стоимости лота будущий хозяин оплатит организационные сборы электронного аукциона.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com