В Бресте заметили рекордно многодетную семью лебедей 1 25.07.2026, 16:17

Одна пара птиц воспитывает сразу 14 птенцов.

В Беларуси заметили многодетную семью лебедей-шипунов — в одном выводке 14 птенцов. Предположительно, им чуть больше месяца, пишет Onliner.by.

По словам орнитологов, это своеобразный рекорд для этого вида. Об уникальном случае написал в своих соцсетях образовательный проект о природе и птицах Kryly.by.

Орнитологи встретили большую лебединую компанию во время одной из своих прогулок вдоль реки Муховец в Бресте. И даже опытных специалистов поразило количество лебедят, которых «воспитывала» одна пара птиц.

Onliner связался с основателем проекта Kryly.by Семеном Левым, чтобы узнать, в чем особенность такого необычного явления.

Как правило, за один сезон лебеди-шипуны откладывают по 4—6 яиц. Белорусские орнитологи, которые занимаются изучением этого вида, встречали также и по 10 птенцов в одном выводке. А однажды люди заметили и 16 лебедят — было это несколько лет назад в Могилеве. Но 14 птенцов у лебедей — это тоже очень много, и это исключительный случай, — рассказывает специалист.

Также орнитолог поясняет: такое «многодетное родительство очень энергозатратно для лебедей-шипунов.

— Самка больше месяца только откладывала яйца, а потом еще где-то полтора месяца насиживала. Самец же строил гнездо, приносил ей еду. Для того чтобы вывести такое большое потомство. нужно очень много питательных веществ и энергии. Так что можно предположить, что самка зимой и весной находилась в благоприятных условиях, ей всего хватало и у нее сформировался хороший жировой запас.

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