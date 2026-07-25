«Тянул два чемодана по 23 кг, проклинал всех строителей» 4 25.07.2026, 14:47

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Белорусы снова раскритиковали ж/д вокзал в Бресте.

История с железнодорожным вокзалом в Барановичах, где молодая мама пожаловалась на лестницу без пандусов, повторилась на этот раз в Бресте.

Поводом стало видео, опубликованное в местном паблике «Виртуальный Брест». Автор ролика показал, с какими трудностями сталкиваются пассажиры, которым приходится тащить тяжелые чемоданы через подземный переход между путями на Брестском железнодорожном вокзале, пишет BGmedia.

Фото: bgmedia

«В Бресте протянуть чемодан по подземному переходу между путями на ЖД вокзале — тот еще квест! Вы пробовали?» — написал автор публикации.

Видео быстро собрало десятки комментариев. Многие признались, что сталкивались с этой проблемой лично и считают инфраструктуру вокзала неудобной и устаревшей.

«Проклинал всех строителей»: что пишут пользователи

В комментариях люди делились собственным опытом и не скрывали раздражения.

«Тянул два чемодана по 23 кг. Проклинал всех строителей».

«Неделю назад тянула два ведра по 20 килограммов с клубникой. Икалось всем проектировщикам этих туннелей».

Некоторые отмечают, что переход между железнодорожным и автовокзалом вызывает еще больше вопросов.

«А перейти через мост с ЖД на авто — это вообще жесть».

«На мост взобраться еще труднее».

«Это для мам с колясками и для инвалидов. Но где решение для чемоданов? Да и человеку с инвалидностью в такой ситуации вообще нужен лифт. Получается, система бессмысленна».

По словам пользователей, ежедневно можно наблюдать, как люди мучаются с багажом, детскими колясками и другими тяжелыми вещами.

«Очень все плохо продумано и крайне неудобно. Каждый день вижу страдания людей, вынужденных поднимать чемоданы и коляски наверх. Про людей с ограниченными возможностями даже говорить не стоит».

«С ужасом вспоминаю все свои поездки».

В октябре 2024 года журналисты BGmedia писали об этой проблеме. В отзывах на железнодорожный вокзал в Бресте на Яндекс.Картах и Гугл.Картах туристы отмечали тяжелый подъем на мост, отсутствие лифтов и вообще какой-либо мало-мальской инфраструктуры на этот счет. Вот лишь часть отзывов.

«Вокзал, как вокзал, но… ужас состоит в том, что, чтобы дойти до автовокзала, надо подняться на высокий мост, которой не оборудован ничем для подъема/спуска чемодана! Если честно, это пугает, никакой безбарьерной среды, и вообще страшно смотреть на матерей с детками на колясках и стариков!».

«Уважаемая администрация, пора уже что-то делать с этим эстакадным мостом для пассажиров. Такого позорища я видел мало где, а в таком масштабе — вообще нигде. Выделите средства хотя бы на лифты, если не можете сделать подземку. С чемоданами люди карабкаются, с колясками, пожилые — чуть ли не на четвереньках. Обратите на это внимание!».

«Чтобы добраться пешком до автовокзала, нужно подняться на высоченный переход, без каких-либо пандусов. Желаю лицам, ответственным за реконструкцию вокзала, стать инвалидами и каждый день куда-то ездить с этого вокзала с пересадкой на автовокзал».

«Неплохой вокзал, один минус — это огромные лестницы, по которым подниматься с тяжелыми чемоданами не так-то и просто».

Проблема касается не только Бреста

Ситуация на брестском вокзале — далеко не единичный случай. Недавно журналисты BGmedia рассказывали об аналогичной истории в Барановичах.

Беларуска пожаловалась в соцсетях, что после прибытия поезда ей пришлось спускаться с платформы по высокой лестнице без пандуса для детской коляски. По ее словам, помочь смог только случайный прохожий.

Женщина призналась, что не понимает, как подобная инфраструктура может существовать сегодня.

«До сих пор не умещается в голове, как такое может быть в 2026 году! А как же люди с ограниченными возможностями?»

В комментариях к этой истории также вспоминали Брест:«21 век! Ни тоннеля, ни лифта. Позор какой-то».

Безбарьерная среда остается скорее исключением

Истории из Бреста и Барановичей показывают одну и ту же проблему: железнодорожная инфраструктура во многих белорусских городах по-прежнему остается малодоступной для значительной части пассажиров.

Людям с тяжелыми чемоданами, родителям с детскими колясками, пожилым пассажирам и людям с инвалидностью зачастую приходится рассчитывать не на продуманные инженерные решения, а на собственные силы или помощь случайных прохожих.

При этом разговоры о создании безбарьерной среды в Беларуси ведутся уже много лет. Однако, судя по реакциям пользователей и регулярно появляющимся подобным историям, для многих вокзалов доступная среда пока остается скорее декларацией, чем реальностью.

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