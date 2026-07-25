Вертолеты Трампа и Макрона сорвали предсезонный сбор клуба АПЛ во Франции 25.07.2026, 10:35

Фото: Getty Images

Футбольные поля оказались непригодными для занятий.

Предсезонный сбор «Брайтона» во французском Эвиан-ле-Бене пришлось отменить из-за повреждения футбольных полей, которые использовались как площадки для посадки вертолетов во время саммита G7.

Английская команда должна была тренироваться во Франции с 23 июля по 1 августа, сообщает The Athletic. Однако сотрудники Брайтона, прибывшие на место заранее для подготовки к сбору, сообщили, что поля непригодны для занятий.

Во время июньского саммита G7 на этих полях приземлялись вертолеты, доставлявшие мировых лидеров, среди которых были президент США Дональд Трамп, президент Франции Эммануэль Макрон и тогдашний премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

В результате «Брайтон» отменил запланированный на 25 июля товарищеский матч против французского «Анси» и оперативно перенес предсезонный сбор в Австрию. В то же время контрольная игра со Страсбуром, назначенная на 1 августа, состоится по плану.

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