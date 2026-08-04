Politico: США усиливают разведывательную деятельность на Кубе 4.08.2026, 21:11

Вашингтон направил на остров дополнительных шпионов и агентов.

США наращивают свои разведывательные ресурсы на Кубе, в том числе за счет отправки на остров американских шпионов и агентов, рассчитывая добиться реформ или смены режима, сообщает Politico со ссылкой на источники.

Один из собеседников утверждает, что США недавно направили на остров дополнительных разведчиков и агентов, однако отказался раскрыть масштабы операции и задействованные ведомства. Второй источник охарактеризовал происходящее как усиление «присутствия» ЦРУ на Кубе.

Как отмечает Politico, подобные действия могут предшествовать различным сценариям — от попыток склонить кубинских чиновников и граждан к выступлению против властей до возможной военной операции. Один из источников назвал усиление разведки важным тактическим шагом, который теоретически может подготовить почву для военного вмешательства, подчеркнув при этом, что конкретных планов пока нет.

Собеседник Politico также заявил, что администрация президента США Дональда Трампа намерена использовать «все традиционные инструменты», включая ресурсы разведывательного сообщества, чтобы добиться изменений на Кубе, при этом президент по-прежнему отдает «предпочтение дипломатии».

Несмотря на то что Трамп ранее заявлял, что Вашингтон не планирует военных действий против Кубы, поскольку та «падет сама по себе», он впоследствии ужесточил риторику, в том числе за счет заявлений о том, что республика «висит на волоске» и США не остается ничего другого, кроме как «прийти и взорвать это место».

Гавана, в свою очередь, приступила к подготовке к отражению возможной интервенции и уже в марте Центральная армия Кубы (одно из трех основных региональных командований сухопутных войск Революционных вооруженных сил) сообщила о начале интенсивной подготовки частей противовоздушной обороны.

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