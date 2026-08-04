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Белорусскую монету номиналом 20 рублей будут продавать в 16 раз дороже

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  • 4.08.2026, 21:00
Белорусскую монету номиналом 20 рублей будут продавать в 16 раз дороже
Фото: Национальный банк Республики Беларусь

Что в ней особенного?

В кассы Нацбанка 5 августа поступит серебряная «Славянка» 2026 года выпуска номиналом 20 рублей, сообщила пресс-служба регулятора.

Инвестиционная монета отчеканена на гомельском «Кристалле». В предыдущие годы ее выпускали в Казахстане и России.

В продажу поступят 15 тысяч монет. Изготовлены они из серебра 999,9 пробы. Масса одной составляет 31,1 грамма.

Цена продажи банкам — 310,13 рубля, юридическим (кроме банков) и физическим лицам — 324,23 рубля.

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