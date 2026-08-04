Рубио заявил о прогрессе в переговорах по Ормузскому проливу

Рубио заявил о прогрессе в переговорах по Ормузскому проливу1
- 4.08.2026, 20:31
Госсекретарь США надеется на скорую сделку с Тегераном.
США достигли прогресса в переговорах с Ираном по открытию Ормузского пролива, однако сделка еще не заключена. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, передает Reuters.
«В этих переговорах достигнут определенный прогресс, но они еще не завершены. Мы надеемся, что это произойдет очень скоро», — сказал Рубио.
Ранее глава американского Минфина Скотт Бессент заявил, что США могут заключить с Ираном сделку по открытию пролива «сегодня или завтра». После его заявлений стоимость октябрьского фьючерса на нефть Brent упала ниже $80 за баррель.