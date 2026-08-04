Белорусская синхронистка Василина Хондошко стала двукратным медалистом чемпионата Европы 4.08.2026, 20:11

Василина Хондошко. Фото insidesynchro.org

Белоруска завоевала золото и серебро.

Белоруска Василина Хондошко прибавила к золоту еще и серебряную медаль чемпионата Европы

Белорусская синхронистка Василина Хондошко стала двукратным медалистом чемпионата Европы по водным видам спорта, который проходит в Париже (Франция).

Накануне она впервые в карьере поднялась на высшую ступень континентального пьедестала, а назавтра присовокупила к золоту в произвольной еще и серебро в технической.

Сумма баллов белоруски — 263,387. Она уступила лишь представительнице Испании Ирис Тио Касас (263,625).

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