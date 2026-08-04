Белорусская синхронистка Василина Хондошко стала двукратным медалистом чемпионата Европы
- 4.08.2026, 20:11
Белоруска завоевала золото и серебро.
Белоруска Василина Хондошко прибавила к золоту еще и серебряную медаль чемпионата Европы
Белорусская синхронистка Василина Хондошко стала двукратным медалистом чемпионата Европы по водным видам спорта, который проходит в Париже (Франция).
Накануне она впервые в карьере поднялась на высшую ступень континентального пьедестала, а назавтра присовокупила к золоту в произвольной еще и серебро в технической.
Сумма баллов белоруски — 263,387. Она уступила лишь представительнице Испании Ирис Тио Касас (263,625).