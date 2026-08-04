У Украины есть хорошие новости с фронта 1 Виктор Таран

4.08.2026, 20:02

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Виктор Таран

И они гораздо важнее, чем может показаться на первый взгляд.

А теперь к хорошим новостям. У нас есть хорошие новости с фронта. И они гораздо важнее, чем может показаться на первый взгляд.

В июле российские войска продвинулись примерно на 36 км². Если смотреть только на эту цифру, может сложиться впечатление, что фронт движется. На самом деле картина гораздо сложнее. По оценкам DeepState, уже третий месяц подряд линия фронта остается практически неизменной. Часть успехов сил обороны была нанесена на карту с опозданием, а отдельные изменения до сих пор не публикуются из соображений оперативной безопасности. Именно поэтому открытые карты не всегда показывают реальный баланс изменений.

Главный вывод заключается не в количестве квадратных километров, а в изменении самой логики войны. Если раньше российские войска могли быстро продвигаться на отдельных направлениях, то сегодня каждый штурм стоит им чрезвычайно дорого. На одного оккупанта нередко работают два или три экипажа украинских дронов. Именно это существенно снижает темпы наступления.

В последнее время много говорят о возможной новой мобилизации в России. Однако само по себе количество людей уже не гарантирует результата. Современное поле боя определяют не массовые пехотные атаки, а технологии, беспилотные системы, разведка, управление и скорость принятия решений. Новые мобилизованные не способны изменить эту реальность без соответствующей подготовки, технического обеспечения и преимущества в технологиях.

Именно поэтому фронт все больше превращается в войну на истощение, где решающее значение имеют инновации и качество, а не количество. Украина уже доказала, что способна менять правила этой войны. Наша задача – сохранить это технологическое преимущество, масштабировать его и продолжать лишать противника возможности достигать своих целей.

Виктор Таран, Facebook

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