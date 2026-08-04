Левандовский забил свой 720-й гол в карьере
- 4.08.2026, 20:35
Польский форвард оформил дубль в американской футбольной лиге.
Роберт Левандовский снова напомнил, почему его трансфер в дортмундскую «Боруссию» до сих пор считают одной из самых выгодных сделок десятилетия. Форвард, которого в 2010 году забрали из польского «Леха» за 4,75 млн евро, к лету 2026-го разогнал карьерный счет до 720 мячей, начав забивать уже в MLS в составе «Чикаго Файр».
История тут почти учебниковая. Еще в «Лехе» нападающий привлёк внимание скаутов «Боруссии», а дальше все пошло по нарастающей: 103 гола за клуб из Дортмунда, выход на элитный уровень, затем переезд в «Баварию», где поляк превратился в машину по производству голов. Спустя четыре года после покупки немецкий клуб отпустил его в статусе суперзвезды, а сам футболист окончательно закрепился спайс в числе лучших центрфорвардов эпохи.
Особенно показателен сам маршрут. Польская лига, Бундеслига, Лига чемпионов, затем Испания и теперь США. На каждом этапе Левандовский не просто адаптировался, а оставался главным источником голов.
На сегодня у Левандовского 720 голов за голый клубы и сборную. Больше всего он забил за «Баварию» – 344. Еще 120 мячей пришлись на «Барселону», 103 – на дортмундцев, 41 – на «Лех», 21 – на «Знич», а первые голы за «Чикаго Файр» уже довели американский счет до двух. Последние из них он оформил в матче с «Шарлотт», где оформил дубль.
За сборную Польши у него 89 голов. Это не просто солидная цифра, а показатель стабильности на дистанции в полтора десятка лет. Он забивал в товарищеских встречах, отборах к чемпионатам мира и Европы, в Лиге наций, на самых крупных турнирах. Последний мяч за национальную видео для взрослых команду пришелся на стыковой матч с Албанией в квалификационном цикле ЧМ-2026.