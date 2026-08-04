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Путин разрешил лишать покинувших Россию инвесторов права на выкуп акций

  • 4.08.2026, 20:22
Путин разрешил лишать покинувших Россию инвесторов права на выкуп акций

Мера касается сделок, совершенных после 22 февраля 2022 года.

Диктатор РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий лишать иностранных инвесторов права на обратный выкуп акций и долей в российских компаниях. Мера касается сделок с инвесторами из недружественных государств, совершенных после 22 февраля 2022 года. Документ опубликован на портале правовых актов.

Отказа в исполнении опционов можно добиться через Арбитражный суд Московской области. Инициировать разбирательство может приобретатель актива или профильное министерство с согласия правкомиссии. Требование можно заявить независимо от того, обращался ли иностранец за выкупом.

Для прекращения права достаточно одного условия из двух групп: поведение инвестора (дискредитация армии, публичные заявления о приостановке деятельности) или финансовые параметры (отклонение цены от рыночной на 25% и более либо дополнительные инвестиции покупателя). Иностранец в течение года может получить компенсацию, если его не привлекли к ответственности за финансирование терроризма или экстремизма. Размер выплаты определит суд.

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