закрыть
4 августа 2026, вторник, 20:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Рынок новых авто в Беларуси идет на исторический рекорд

  • 4.08.2026, 19:51
  • 1,188
Рынок новых авто в Беларуси идет на исторический рекорд

Итоги июля.

Рынок новых легковых авто в Беларуси не просто восстановился после июньского падения, но и показал уверенный рост, сообщили в Белорусской автомобильной ассоциации (БАА).

За июль было реализовано 9,6 тыс. новых авто – это месячный максимум за 2026-й. Июльский результат на 30% больше, чем в предыдущем месяце, и на 18,5% превысил майский показатель. И рынок развивается сильнее, чем прогнозировали эксперты.

Основные факторы роста – автомобили локального производства и сегмент электромобилей.

СЗАО «Белджи» по итогам июля реализовало 5,3 тыс. автомобилей под брендами Belgee и Geely. Это новый рекорд предприятия за всю историю продаж. На эти авто пришлось более 55% всего рынка.

Еще одним значимым игроком становится второй белорусский автозавод СП ЗАО «Юнисон». За июль он реализовал 596 автомобилей – это около 6,2% рынка новых авто.

«Таким образом, продажи второго автозавода перестают быть нишевым фактором и становятся заметным элементом развития рынка. Совокупно на автомобили, реализованные двумя белорусскими автозаводами, пришлось более 61% июльского рынка», – отметили в ассоциации.

Восстановился после июня и рынок в целом, и отдельный его сегмент электромобилей. В июле продали 3,5 тыс. новых электромобилей, что на 46% больше, чем месяцем ранее.

Доля «электричек» в структуре рынка составила около 36,5%.

«Очевидно, что рынок новых легковых автомобилей в этом году имеет все шансы преодолеть отметку в 70 тысяч, установив абсолютный рекорд за всю историю его существования в стране», – отметил член правления БАА Сергей Варивода.

По его словам, рынок разогрет стремительно выросшим объемом потребительского кредитования белорусских товаров автомобильной промышленности, низкими ценами на электромобили и ажиотажным спросом на «электрички» в преддверии исчерпания квоты на ввоз без уплаты таможенной пошлины.

Варивода считает, что в ближайшие годы бороться за рынок новых машин в стране будут местные автопроизводители транспортных средств с ДВС, а также импортеры и производители электромобилей.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эти цифры будут расти
Эти цифры будут расти Леонид Невзлин
Не туда воюем
Не туда воюем Ирина Халип
Необратимый процесс
Необратимый процесс Юрий Федоренко
Лукашенко чудит
Лукашенко чудит Валерий Карбалевич