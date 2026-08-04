Рынок новых авто в Беларуси идет на исторический рекорд 4.08.2026, 19:51

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Итоги июля.

Рынок новых легковых авто в Беларуси не просто восстановился после июньского падения, но и показал уверенный рост, сообщили в Белорусской автомобильной ассоциации (БАА).

За июль было реализовано 9,6 тыс. новых авто – это месячный максимум за 2026-й. Июльский результат на 30% больше, чем в предыдущем месяце, и на 18,5% превысил майский показатель. И рынок развивается сильнее, чем прогнозировали эксперты.

Основные факторы роста – автомобили локального производства и сегмент электромобилей.

СЗАО «Белджи» по итогам июля реализовало 5,3 тыс. автомобилей под брендами Belgee и Geely. Это новый рекорд предприятия за всю историю продаж. На эти авто пришлось более 55% всего рынка.

Еще одним значимым игроком становится второй белорусский автозавод СП ЗАО «Юнисон». За июль он реализовал 596 автомобилей – это около 6,2% рынка новых авто.

«Таким образом, продажи второго автозавода перестают быть нишевым фактором и становятся заметным элементом развития рынка. Совокупно на автомобили, реализованные двумя белорусскими автозаводами, пришлось более 61% июльского рынка», – отметили в ассоциации.

Восстановился после июня и рынок в целом, и отдельный его сегмент электромобилей. В июле продали 3,5 тыс. новых электромобилей, что на 46% больше, чем месяцем ранее.

Доля «электричек» в структуре рынка составила около 36,5%.

«Очевидно, что рынок новых легковых автомобилей в этом году имеет все шансы преодолеть отметку в 70 тысяч, установив абсолютный рекорд за всю историю его существования в стране», – отметил член правления БАА Сергей Варивода.

По его словам, рынок разогрет стремительно выросшим объемом потребительского кредитования белорусских товаров автомобильной промышленности, низкими ценами на электромобили и ажиотажным спросом на «электрички» в преддверии исчерпания квоты на ввоз без уплаты таможенной пошлины.

Варивода считает, что в ближайшие годы бороться за рынок новых машин в стране будут местные автопроизводители транспортных средств с ДВС, а также импортеры и производители электромобилей.

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