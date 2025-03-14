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Зеленский: Курская операция выполнила свою задачу

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  • 14.03.2025, 20:14
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Зеленский: Курская операция выполнила свою задачу
Владимир Зеленский

Ситуация под Покровском стабильная.

Курская операция достигла своей главной цели - оттянуть значительную часть российских войск с Покровского, Харьковского и Сумского направлений

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время встречи с журналистами.

По его словам, украинские воины проявили незаурядную стойкость, выдержав мощный удар врага, что позволило ослабить давление на критически важных участках фронта.

- Наши ребята абсолютно героические, они приняли на себя прочный удар. Первым давление спало на Харьковском направлении - россияне оттянули на Курщину максимальное количество войск. Затем они начали забирать силы с Востока, но не оставляли главной цели - Покровска, - отметил Зеленский.

Украинский президент подчеркнул, что благодаря Курской операции ситуация на Покровском и Харьковском направлениях стабилизировалась, а противнику будет «очень непросто» найти возможность снова угрожать Покровску.

«Я могу только поблагодарить наших воинов за Курскую операцию. Я считаю, что она свою задачу выполнила», - подытожил он.

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