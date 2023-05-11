Польша передала Украине истребители МиГ-29 11.05.2023, 19:06

Киев получил 14 единиц самолетов.

Правительство Польши передало Украине 14 единиц истребителей МиГ-29.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на сообщение постоянного представительства Польши в ЕС в Twitter.

«Из 28 самолетов, переданных Киеву на данный момент, Польша отправила целых 14 истребителей МиГ-29», - говорится в сообщении.

МиГ-29 – многоцелевой советский истребитель четвертого поколения. Являлся основным многоцелевым истребителем стран Варшавского договора и СССР на протяжении 80-х годов прошлого столетия. В настоящее время находится на вооружении многих стран мира, в том числе Украины.

Польша имеет минимум 22 истребителя МиГ-29 в составе своих Воздушных сил.

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