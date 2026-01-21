Американский историк объяснил мятеж Пригожина с неожиданной стороны 4 21.01.2026, 14:41

На чьей стороне играл глава ЧВК «Вагнера»?

Известный американский историк и писатель Юрий Фельштинский считает, что глава ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин, начавший поход на Москву 24 июня 2023 года, не был самостоятельной фигурой.

Об этом Юрий Фельштинский рассказал, отвечая на вопросы из зала после презентации своей новой книги «Беларусь Натальи Радиной», которая прошла 16 января в варшавском Центре Анджея Вайды:

— Произошедшее с Пригожиным — конфликт между ФСБ как структурой и аппаратом президента России.

Не нужно смотреть на Пригожин как на независимую личность. Поверьте, что бывший уголовник, вышедший из лагеря, ставший поваром Путина, получивший доступ к его столу, имеющий право разливать вино и президенту России, и иностранным президентам, включая Буша, не мог не быть завербованным агентом ФСБ. Это совершенно невозможная вещь. Человек, получающий доступ к столу президента России, не может быть просто бывшим уголовником.

Такого не бывает. На самом деле конфликт между Пригожином и Шойгу — это конфликт между ФСБ и армией по дележу миллиардных бюджетов, которые выдавали Пригожину для формирования ЧВК, называвшейся «Вагнер». Мы же должны все-таки понимать, что в России не может существовать частной армии. Это невозможная вещь для государства, которое контролирует ФСБ. Поэтому нового Пригожина, я думаю, быть не может. Не думаю, что он может возникнуть.

charter97@gmail.com