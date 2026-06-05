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Руководитель студии ZROBIM architects находится в СИЗО

  • 5.06.2026, 18:41
Руководитель студии ZROBIM architects находится в СИЗО
Андрей Маковский
Фото: realt.onliner.by

В чем его обвиняют.

В офис бюро ZROBIM architects силовики приходили 9 и 10 апреля. Около 50 сотрудников были задержаны, большинство потом отпустили.

Фирму обвинили в том, что с 2021 по 2025 год она получила неучтенной прибыли на 6 миллионов долларов. Суммарный ущерб бюджету страны оценили в более чем 5 миллионов рублей. В сюжете СТВ заявили, что «не менее 60% от всех зарплат» сотрудникам бюро выплачивали «в конвертах».

Соучредитель студии Андрей Маковский был задержан. Но через 16 суток после хапуна в студии в соцсетях Андрея появились посты о новых проектах — предполагалось, что он вышел на свободу.

Однако вчера, 4 июня, в аккаунте Андрея в Threads появился пост: «Привет из СИЗО! Платите налоги полностью, ребята».

Позже его жена в соцсетях объяснила: аккаунт временно ведет она, пока муж за решеткой. «В своих письмах он присылает мне сообщения для Threads, которые хочет с вами обсудить».

Маковский теперь под следствием, но компания продолжает работать.

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