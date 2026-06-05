Руководитель студии ZROBIM architects находится в СИЗО
- 5.06.2026, 18:41
В чем его обвиняют.
В офис бюро ZROBIM architects силовики приходили 9 и 10 апреля. Около 50 сотрудников были задержаны, большинство потом отпустили.
Фирму обвинили в том, что с 2021 по 2025 год она получила неучтенной прибыли на 6 миллионов долларов. Суммарный ущерб бюджету страны оценили в более чем 5 миллионов рублей. В сюжете СТВ заявили, что «не менее 60% от всех зарплат» сотрудникам бюро выплачивали «в конвертах».
Соучредитель студии Андрей Маковский был задержан. Но через 16 суток после хапуна в студии в соцсетях Андрея появились посты о новых проектах — предполагалось, что он вышел на свободу.
Однако вчера, 4 июня, в аккаунте Андрея в Threads появился пост: «Привет из СИЗО! Платите налоги полностью, ребята».
Позже его жена в соцсетях объяснила: аккаунт временно ведет она, пока муж за решеткой. «В своих письмах он присылает мне сообщения для Threads, которые хочет с вами обсудить».
Маковский теперь под следствием, но компания продолжает работать.