Анджей Почобут получил премию имени Сахарова 22.10.2025, 13:03

1,370

Анджей Почобут

Фото: agencja gazeta

Европарламент принял решение.

Европарламент наградил осужденного на восемь лет колонии политзаключенного журналиста Анджея Почобута премией имени Сахарова «За свободу мысли», сообщает Charter97.org

Ранее стало известно, что члены комитетов по иностранным делам и развитию Европейского парламента проголосовали за финалистов премии, в число которых вошел Анджей Почобут вместе с журналисткой Мзией Амаглабели из Грузии, которую в августе 2025 года Батумский суд приговорил к двум годам лишения свободы.

Andrzej Poczobut & Mzia Amaglobeli have won the 2025 Sakharov Prize. 🇬🇪 ⬜️🟥⬜️ — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 22, 2025

Журналиста и лидера ликвидированного властями «Союза поляков Беларуси» Анджея Почобута задержали в 2021 году. В феврале 2023 года его приговорили к 8 годам колонии по статьям о разжигании вражды и призывам к действиям против нацбезопасности (статьи 130 и 361 УК). В 2024 году Анджей Почобут стал почетным гражданином Варшавы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com