22 октября 2025, среда, 13:54
Анджей Почобут получил премию имени Сахарова

  • 22.10.2025, 13:03
  • 1,370
Анджей Почобут получил премию имени Сахарова
Анджей Почобут
Фото: agencja gazeta

Европарламент принял решение.

Европарламент наградил осужденного на восемь лет колонии политзаключенного журналиста Анджея Почобута премией имени Сахарова «За свободу мысли», сообщает Charter97.org

Ранее стало известно, что члены комитетов по иностранным делам и развитию Европейского парламента проголосовали за финалистов премии, в число которых вошел Анджей Почобут вместе с журналисткой Мзией Амаглабели из Грузии, которую в августе 2025 года Батумский суд приговорил к двум годам лишения свободы.

Журналиста и лидера ликвидированного властями «Союза поляков Беларуси» Анджея Почобута задержали в 2021 году. В феврале 2023 года его приговорили к 8 годам колонии по статьям о разжигании вражды и призывам к действиям против нацбезопасности (статьи 130 и 361 УК). В 2024 году Анджей Почобут стал почетным гражданином Варшавы.

